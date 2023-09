Dessa maneira, Neymar enviou 78 pares de chuteiras personalizadas, em alusão ao número de gols marcados pela Seleção Brasileira. Éder Militão e Rodrygo, amigos do craque, foram presenteados nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, os jogadores do Real Madrid utilizaram as redes sociais para agradecer o presente do atacante.