Evanilson já acumula 59 gols com a camisa do Porto (Foto: Carlos Costa / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 13:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou nesta sexta-feira (10), os nomes que defenderão o Brasil nos amistosos contra Estados Unidos, México e estarão na Copa América deste ano. Entre os 23 jogadores convocados, o atacante Evanilson foi a grande surpresa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Ele pouco atuou no país, mas vem chamando atenção ultimamente. É um atleta que tem um entedimento muito claro da função que executa. Tanto sai para poder ser um homem que complemente o "um dois" a frente da área, como também infiltra muito bem quando atacamos pelos lados do campo. É um jogador muito interessante, tenho que certeza que, se repetir o que vem fazendo pelo clube, será uma grata surpresa. É um jogador que tem chamado atenção de grandes clubes europeus e nos impressionou durante as avaliações por todo esse período. Ele já havia sido um nome comentado para a primeira convocação e agora, em função também de uma lesão que acabou acontecendo na manhã de hoje com o Richarlison, ele passa a ser um jogador que nós contamos, acreditamos e temos a certeza que, de repente, possa encontrar o seu melhor - disse, Dorival, na coletiva após a convocação.

➡️ O Lance! Betting tem apostas a longo prazo para a Seleção Brasileira em 2024! Vem conferir!

O jovem atacante, de 24 anos, veste a camisa do Porto. Evanílson chegou ao clube português para a temporada 2020/21, após ser revelado pelo Fluminense. O jogador apareceu com maior destaque para o futebol pelo time das Laranjeiras, quando foi artilheiro do Brasileirão sub-20 em 2019 e teve um bom início de 2020, marcando oito gols em 22 jogos. No entanto, com o destaque, atuou por pouco tempo no Brasil, sendo vendido ao Porto em setembro de 2020.

Evanilson é o artilheiro do Porto na temporada (Foto Miguel Riopa / AFP)

Pelo clube português, Evanilson possui números interessantes. Na temporada 2023/24, o atacante disputou 39 partidas, marcou 24 gols e deu cinco assistências. O brasileiro é o artilheiro isolado da equipe na temporada. Ao todo, o jogador possui 59 gols e 17 assistências.