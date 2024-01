Titular na vitória do Brasil, sobre a Bolívia, por 1 a 0, Marlon Gomes foi sincero ao avaliar a atuação da Seleção Brasileira. Meio-campista de origem, o jogador foi escalado na lateral-direita e afirmou que a ansiedade de uma estreia dificultou o jogo do time no Pré-Olímpico.