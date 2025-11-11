Luciano Juba celebra primeira convocação e mira vaga na Copa de 2026

Recém-chegado à Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Luciano Juba vive um momento especial em sua carreira. Destaque do Bahia na temporada, com seis gols e oito assistências em 2025, o jogador é uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro, contra Senegal e Tunísia, que encerram o calendário da equipe neste ano.

— Foi uma emoção muito grande ouvir meu nome ser anunciado na primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para chegar aqui logo. Fui bem recebido por todo mundo, a alegria é enorme de receber o material e a ficha cair. Poder falar que realmente estava na Seleção. Vou pedir para todos os jogadores assinarem a primeira camisa, fazer um quadro e deixar de lembrança. Estou muito feliz — afirmou Juba em coletiva nesta terça-feira (11).

A lateral esquerda é uma das posições mais abertas do elenco brasileiro. Desde o Mundial do Catar, em 2022, 11 jogadores diferentes foram testados no setor, sem que nenhum tenha se firmado como titular. Ciente da concorrência, Juba entende que esta é a grande chance para conquistar a confiança do treinador.

— Tenho o sonho de chegar na Seleção pela primeira vez e eu consegui isso. Todo jogador sonha com uma Copa do Mundo. Se eu continuar me destacando no meu clube e aproveitar essa oportunidade, creio que, com fé em Deus, tenho chances de estar na Copa — projetou Juba.

O atleta participou do primeiro treino com o grupo nesta segunda-feira (10), no CT do Arsenal, em Londres, e foi recebido com entusiasmo pelos companheiros. Apesar do clima positivo, Juba revelou que ainda não teve uma conversa individual com Ancelotti, mas espera mostrar dedicação suficiente para ser observado com atenção.

O técnico Carlo Ancelotti, ao justificar a convocação, destacou o desempenho ofensivo do jogador e elogiou sua capacidade de atuar com intensidade pelos dois lados do campo. A escolha reforça a ideia de ampliar as opções na lateral esquerda, uma das prioridades do treinador no planejamento para o próximo ciclo.

— Sabemos que todos falam que é uma posição difícil para achar alguém, mas temos grandes jogadores convocados para esta posição. O mister (Ancelotti) está observando bem e vai escolher os melhores. O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes, na construção de jogo isso pode ser importante — analisou o lateral do Bahia.

Com foco total na Seleção, Luciano Juba encara os amistosos contra Senegal e Tunísia como um ensaio decisivo para mostrar que pode ser mais do que uma aposta. Para o jogador, cada minuto em campo representa um passo mais perto do sonho de disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da Amarelinha.

— Tudo o que eu passei até chegar aqui valeu muito a pena. A gente passa dificuldades, mas eu nunca desisti. Isso foi muito importante para chegar na Seleção. Toda a minha família esteve ao meu lado nos momentos ruins e isso foi importante para o meu crescimento — completou Juba.

O primeiro compromisso será neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Na terça-feira seguinte (18), o Brasil enfrenta a Tunísia às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Ambas as partidas fazem parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.