Matheus Cunha destaca versatilidade em busca da vaga na Copa: 'sonho estar aqui'

Considerado peça-chave entre os convocados para a Seleção brasileira, o atacante Matheus Cunha sabe que está perto de realizar o sonho de participar de uma Copa do Mundo. O jogador do Manchester United tem sido presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti e acredita que seu estilo de jogo o favorece na disputa por um lugar no Mundial do próximo ano.

— A Seleção Brasileira é o momento em que você tem que demonstrar o seu máximo em qualquer aspecto. E, sem dúvida nenhuma, sabendo que o mister [Ancelotti] pode me usar em muitas posições, fazer o possível para que todas elas sejam bem trabalhadas. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que principalmente em campeonato de tiro curto, momentos muito rápidos, que podem acontecer milhões de aspectos dentro de um campeonato, como lesões e problemas, acho que isso ajuda muito, principalmente por ser um campeonato de tiro curto, que você pode ajudá-lo em muitas funções. Eu acho que isso ajuda bastante para você voltar, para você estar aqui e, sem dúvida nenhuma, demonstrar para ele que, independente da forma que ele quer jogar, vai fazer valer a pena ele poder me usar em diferentes posições — destacou o atacante do Manchester United, em coletiva na manhã desta terça-feira (11)

O atacante chega à sua quarta convocação consecutiva e começa a se firmar na equipe nacional sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. A sequência reforça a confiança do treinador italiano, que vê em Cunha um jogador versátil, capaz de atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo.

Matheus Cunha esteve presente em todas as três convocações anteriores de Ancelotti. No entanto, ficou fora dos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, devido a uma lesão muscular. Nas outras oportunidades, foi utilizado e teve bom desempenho. Na última série de amistosos, diante de seleções asiáticas, o atacante deu a assistência para o gol de Vinícius Júnior, o quinto da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, reforçando seu bom entendimento com os companheiros de ataque.

Com 24 convocações e um gol marcado pela Seleção Brasileira, o paraibano de João Pessoa vive o momento mais consistente de sua carreira e alimenta o sonho de disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Desde junho deste ano, Matheus Cunha defende o Manchester United, da Inglaterra, onde assumiu o peso e a simbologia da camisa 10 dos Red Devils, consolidando-se como peça importante no ataque da equipe inglesa.

— Eu acho que é muito o nosso sonho estar aqui, sabe? Então, por mais que você já venha vindo algumas vezes, você já tenha uma certa, como você fala, uma certa confiança de que foi legal o trabalho demonstrado na última, você sempre tem uma ansiedade muito grande da próxima, porque sabe o quanto a competitividade é grande, você sabe a quantidade de bons jogadores que tem no Brasil. Sem dúvida nenhuma, aquilo mexe contigo, deixa ansioso, te deixa vendo orgulho quando sai seu nome na lista, não só seu, mas de toda a sua família. Então, eu acho que também não fica uma coisa muito clara de que vai ser o próximo, principalmente pela quantidade de jogadores que nós temos. Mas também fica uma certa confiança interna de que quanto melhor você demonstra o seu trabalho, mais chances você tem para a próxima. Mas é difícil lidar com essa confiança e com ansiedade ao mesmo tempo — explicou o jogador.

Nesta Data Fifa, o Brasil fará dois amistosos contra seleções africanas. O primeiro será diante de Senegal, no dia 15 de novembro, um sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Já o segundo acontece no dia 18, às 16h30, no estádio do Lille, na França, encerrando o calendário de 2025 da seleção.