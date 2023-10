Durante a partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira além de sair com a derrota, também perdeu temporariamente um de seus principais protagonistas, Neymar. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na quarta-feira (18) que o jogador sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo.