- O futebol é uma prioridade para mim e eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor. Principalmente quando venho jogar pela Seleção Brasileira - que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém tem coisas que eu não controlo. Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajuda a equipe… O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém, eu faço gol, estou lá para fazer gol. Tanto que eu fiz gol pela Seleção e quando voltar a fazer gol, vai acontecer - afirmou o jogador do Arsenal, que em 64 jogos pela Seleção marcou 19 gols, sendo o último no amistoso contra a Coreia do Sul, em julho de 2022 (confira a entrevista completa no vídeo abaixo).