Estêvão destaca evolução sob Ancelotti e elogia técnico da Seleção: 'Espetacular'
Atacante celebra atuação, valoriza ambiente da equipe e comenta aprendizagem com o treinador italiano
O atacante Estêvão foi um dos protagonistas da vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre Senegal, no Emirates Stadium, em Londres (ING), em amistoso preparatório para Copa do Mundo.
Formado no Palmeiras e atualmente no Chelsea, o jogador abriu o placar para o Brasil. Aos 27 minutos, Casemiro conduziu a bola pelo meio e tentou acionar Bruno Guimarães. A defesa senegalesa cortou, mas a bola sobrou para Estêvão, livre, finalizar cruzado e marcar o primeiro gol da partida.
— Graças a Deus as coisas estão acontecendo, coisas boas. Agradeço muito a Deus e à minha família também por esse momento. É algo que sempre sonhei, representar minha Seleção, meu clube. Acho que, desde que comecei, essa é a minha melhor fase. Agradeço muito a Deus por tudo que vem fazendo. Continuar trabalhando e lutando para que as coisas continuem acontecendo — disse Estêvão em entrevista à GE TV.
— Fico muito feliz, acho que não é só bom para mim, é para todos. Para a Seleção, ter jogadores de qualidade em várias posições. Me dedico bastante aqui, no clube… estar aqui é um lugar que eu gosto, amo. Representar a Seleção é tudo para mim. A concorrência é boa, serve de lição para não me acomodar, manter os pés no chão e continuar trabalhando e vindo para cá — seguiu.
Estêvão também comentou a relação com Carlo Ancelotti e destacou o quanto tem aprendido com o treinador na Seleção. O atacante ressaltou a importância do técnico em sua evolução recente e explicou como o italiano tem sido uma figura próxima no dia a dia, oferecendo orientações, conselhos e incentivo constante.
— Total. Eu tento extrair ao máximo o que ele tem para me ensinar. Tem inúmeros títulos, currículo muito importante. Tento extrair muito para evoluir no futebol. Fico feliz por Deus colocar ele na minha vida. É um treinador espetacular, uma pessoa incrível. No dia a dia, conversa comigo, me ensina, me dá conselhos. É um cara que tem me ajudado bastante. Me deu um abracinho (após o jogo), contou como parabéns, eu acho (risos). Um abraço conta como um parabéns — completou Estêvão.
O que vem pela frente?
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (18), quando enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França, na última partida deste ano.
