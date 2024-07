Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 01:56 • Nevada (EUA)

Durante o confronto entre Brasil e Uruguai, pelas quartas de final da Copa América, o lateral Nández foi expulso após uma entrada violenta em Rodrygo. Veja o lance no vídeo acima!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador da Celeste chegou com as travas no tornozelo do craque da Seleção Brasileira. O VAR solicitou revisão, e o árbitro aplicou cartão vermelho. O uruguaio reclamou muito da expulsão e gerou bate-boca no gramado.

Falta de Nández Em Rodrygo gerou cartão vermelho para o uruguaio; Brasil perdeu nos pênaltis para o Uruguai (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images/AFP)

Veja as reações na internet sobre a entrada do Nández em Rodrygo

✅ FICHA TÉCNICA - Brasil 0 (2) x (4) 0 Uruguai



Copa América - Quartas de final

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 22h (hora de Brasília)

📍 Local: Allegiant Stadium, Nevada (Estados Unidos)

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

📺 VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

🟨 Cartões amarelos: Paquetá e João Gomes (Brasil); Ugarte e De La Cruz (Uruguai)

🟥 Cartões vermelhos: Nández (Uruguai)

⚽ Gols: -

⚽ Pênaltis: Andreas Pereira e Martinelli (Brasil); Valverde, Bentancur, Arrascaeta e Ugarte (Uruguai)

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes (Andreas Pereira), Bruno Guimarães (Evanílson) e Lucas Paquetá (Douglas Luiz); Raphinha (Savinho), Endrick e Rodrygo (Gabriel Martinelli).

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Nandéz, Ronald Araújo (Giménez), Olivera e Vinã (Cáceres); Ugarte, Valverde e De La Cruz (Bentancur); Pellistri (Varela), Darwin Núñez (Arrascaeta) e Maxi Araújo.