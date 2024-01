O panorama da etapa final foi o mesmo do primeiro tempo. A Colômbia pressionou, enquanto o Brasil se aproveitou da vantagem no placar para trabalhar com tranquilidade. Porém, faltou criatividade na equipe comandada por Ramon Menezes. No final da partida, Gabriel Pec ganhou no corpo e tocou para trás. John Kennedy só teve o trabalho de estufar a rede.