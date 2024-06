(Foto: Vítor Silva / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro

Após a polêmica revelação de Yan Couto, lateral-direito do Girona e da Seleção Brasileira, que a CBF pediu para ele não jogar com cabelo rosa na última Data Fifa, a entidade do futebol brasileiro se reuniu com os jogadores para passar uma lista de restrições a serem seguidas.

A ideia da CBF é 'limpar a imagem' da seleção e dar mais seriedade. Inclusive, algumas definições foram feitas pelos próprios atletas convocados e o vazamento das orientações irritou diretores da Confederação.

Lista de restrições da CBF

- Passar imagem de seriedade;

- Evitar brincos chamativos;

- Não usar colares extravagantes;

- Usar as redes sociais de maneira sóbria e com discrição, sem brincadeirinhas;

- Usar o celular na mesa de jantar somente depois da refeição;

- Evitar chegar ao estádio com fones de ouvido ou música alta;

- Evitar aparecer em vídeos oficiais ouvindo música e brincando no vestiário;

- Respeitar horários;

- Não atrasar a saída do ônibus;

- Não comer nada fora do plano nutricional no quarto.

Segundo a entidade, o cabelo 'platinado' não faz parte da lista, e as restrições foram discutidas com os atletas, não impostas. Alguns jogadores se apresentaram com o cabelo dessa forma e não foram advertidos.