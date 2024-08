Brasil sofre derrota na final olímpica e Web comemora a prata

Brasil em ação pela final olímpica







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 14:51 • Paris

Com o placar final de 1 a 0, a final olímpica entre Brasil e Estados Unidos não terminou como esperávamos. A Seleção Brasileira Feminina perdeu a partida e conquistou novamente a medalha de prata no futebol. O jogo foi marcado por polêmicas, como o gol marcado pelas estadunidenses com um possível impedimento não marcado pelo VAR e um lance de pênalti, não revisado em cima da atacante Adriana. Mesmo com o resultado da partida, Web exalta atuação das mulheres que chegaram a terceira final olímpica com a Seleção.

Brasil e Estados Unidos em ação pela final olímpica Alexandre Loureiro/COB

Com a conquista da medalha de prata, o Brasil atingiu a marca de três medalhas olímpicas no futebol feminino. A equipe brasileira também conquistou o vice em Pequim (2008) e Atenas (2004), perdendo ambas para as norte-americanas.

Nesta edição de 2024, a Rainha Marta, aos 38 anos, deve se despedir das olimpíadas. A atacante é a única jogadora que esteve presente nas últimas duas conquistas olímpicas e hoje se torna a primeira atleta brasileira a ganhar três medalhas olímpicas no futebol.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 x 1 ESTADOS UNIDOS

FINAL - JOGOS OLÍMPICOS 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 12h (horário de Brasília);

📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA);

🟨 Árbitra: Tess Olofsson (SUE);

🚩 Assistentes: Almira Spahic (SUE) e Francesca Di Monte (ITA);

4️⃣ Quarto árbitro: Rebecca Welch (MTN);

🖥️ VAR: Ivan Bebek (CRO), Del Cerro Grande (ESP) e Jérôme Brisard (FRA)