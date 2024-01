O Brasil estreia no Pré-Olímpico nesta terça-feira (23), diante da Bolívia. A bola vai rolar no Estádio Brígido Iriarte, na Venezuela, às 17h. A Seleção Brasileira terá jogadores como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos no time. A equipe boliviana é treinada pelo brasileiro Antonio Carlos Zago.