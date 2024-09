Alisson aponta principais motivos do momento ruim da Seleção Brasileira

Alisson, goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel / AFP)







Publicada em 11/09/2024 - 11:25

Um dos nomes mais experientes da atual Seleção Brasileira, o goleiro Alisson deu explicações sobre o momento ruim que a equipe vive. O defensor lamentou os resultados negativos recentes e apontou motivos para a equipe não ter engrenado sob o comando de Dorival Júnior: de acordo com ele, a má fase é causada pela falta de treinos e a chamada “troca de geração” no protagonismo da equipe.

Em 2024, Dorival Júnior assumiu como treinador da Seleção Brasileira e precisou construir um trabalho do zero. De acordo com o goleiro, as condições não são nada favoráveis:

-Nós temos um novo treinador, que nós não temos nem um ano no comando, e para se criar uma equipe demanda tempo, ainda mais aqui na Seleção. A gente vem, fica dez dias aqui, não tem muito tempo a treinar, isso sempre soa como desculpa, mas é a realidade. Isso é um fato e cada jogo tem uma história.

A pouca rotina influencia no entrosamento da equipe, que vive um momento de adaptação com muitos dos novos convocados. Apesar disso, Alisson afirmou que a Seleção deveria ter tido melhor desempenho.

-Eu acho que é o processo. Acho que muitos jogadores aqui dos mais experientes viveram um processo aqui dentro da Seleção e, hoje, tem uma grande troca de geração, mesmo os jovens que já têm experiência com a Copa do Mundo e tudo mais, mas agora assumindo um protagonismo, assumindo uma posição de titular aqui dentro da Seleção. Isso realmente não é fácil.

-É difícil nesse momento, onde a gente está na tabela, mas temos que criar aqui dentro uma maneira de conseguir encontrar boa performance e traduzir isso em bons resultados também. Não é só melhorar o nosso jogo, mas é ter convicção no trabalho e buscar as vitórias. A gente poderia ter feito muito melhor hoje e isso não aconteceu.

Além da eliminação precoce na Copa América, o Brasil está na quinta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ainda, o resultado no Defensores del Chaco escancarou o tamanho da crise atual: o último triunfo do Paraguai sobre a Seleção Brasileira tinha sido há 16 anos.

