Zubeldia tem desfalques para o Majestoso: veja a provável escalação do São Paulo

Publicada em 28/09/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo enfrenta o Corinthians neste domingo (29), às 16h (hora de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pelo Brasileirão. O Tricolor encara o jogo como uma oportunidade de curar as feridas da eliminação sofrida na última quarta-feira (25) diante do Botafogo, pela Libertadores.

Para o clássico, o técnico Luís Zubeldía tem alguns desfalques importantes, ambos no setor de meio-campo: Rodrigo Nestor, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro, e Michel Araújo, que se lesionou no treino da última sexta-feira (27).

Assim, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Corinthians conta com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Wellington Rato; Lucas, Luciano e Calleri.

No penúltimo treino antes do clássico Majestoso, os atletas que atuaram por mais tempo diante do Botafogo fizeram exercícios de recuperação na parte interna do Centro de Treinamento e no gramado. O restante do grupo, por sua vez, trabalhou no campo o tempo todo. O São Paulo ainda fará um último treino na manhã do sábado (28), antes do embarcar para Brasília.

O Tricolor ocupa atualmente a quinta posição da tabela, com 44 pontos. Uma vitória no clássico pode colocar o Clube do Morumbi no G4 do Brasileirão.

