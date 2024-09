Michel Araújo sofre lesão e vira desfalque para o São Paulo no clássico

Michela Araújo se machuca em treino do São Paulo 2709 (Foto: Divulgação/São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

O São Paulo ganhou um desfalque de última hora para o clássico contra o Corinthians no domingo (29). O meia Michel Araújo sofreu um trauma durante o treinamento desta sexta-feira (27), passou por exames de imagem e teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo constatada.

Segundo o Tricolor, o uruguaio já iniciou tratamento com fisioterapia no REFFIS. Não há informações sobre possível realização de cirurgia.

O jogador e seus colegas de elenco ganharam a quinta-feira (26) de folga e se reapresentaram nesta sexta no CT da Barra Funda para iniciar os preparativos para o Majestoso.

Os atletas que atuaram mais tempo no jogo contra o Botafogo, no MorumBIS, na quarta-feira (25), fizeram uma série de exercícios de recuperação na parte interna e no gramado. Já o resto do grupo trabalhou no campo o tempo todo.

Jogadores do São Paulo voltam a treinar nesta sexta-feira (27) Foto: Divulgação/ São Paulo

Luis Zubeldía também colocou seus comandados para fazerem atividades com bola e um trabalho de enfrentamento entre duas equipes.

O São Paulo ainda fará um último treino na manhã do sábado (28), antes do embarcar para Brasília, onde o clássico acontecerá no próximo domingo (29), às 16h, na Arena BRB Mané Garrincha.

O Tricolor ocupa atualmente a quinta posição do Brasileirão, com 44 pontos, e entrará em campo contra o Corinthians buscando entrar no G-4 e espantar a desconfiança que paira sobre o time após a eliminação na Libertadores para o Botafogo.