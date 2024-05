(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A partida contra o Talleres é válida pela fase de grupos da Libertadores, mas Luis Zubeldía e o São Paulo tratam o jogo no Morumbis como uma final de campeonato.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Já classificado ao mata-mata, uma vitória simples diante dos argentinos coloca o São Paulo em primeiro lugar da chave. Desta forma, a equipe de Zubeldía evitaria cruzar com Palmeiras, Atlético-MG, River Plate e Flamengo nas oitavas de final, e decidiria o primeiro confronto eliminatório em casa.

O duelo também é importante para Zubeldía, que ainda não sabe o que é perder no comando do São Paulo. São seis vitórias e dois empates, com 83,3% de aproveitamento, 15 gols marcados e quatro sofridos.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

O desempenho já é melhor do que Dorival Júnior teve em seus primeiros duelos pelo Tricolor. Com o ex-comandante, o São Paulo teve vitórias e quatro empates, com 66,6% de aproveitamento.

Desde que chegou ao Brasil Zubeldía ainda não perdeu no comando do São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo)

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão