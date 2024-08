Zubeldía compara titular do São Paulo com Cristiano Ronaldo: ‘É um exemplo’

Luis Zubeldía, treinador argentino do São Paulo. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 15:07 • São Paulo (SP)

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, no último sábado, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Superior coletivamente, o time de Luis Zubeldía venceu com gol de Calleri, mas uma outra peça da engrenagem foi destaque da coletiva de imprensa: Luiz Gustavo, veterano do elenco do Soberano.

Aos 37 anos, o atleta com passagens pela Seleção Brasileira tem se destacado no comando do meio de campo tricolor. Porém, além da parte técnica, a liderança do jogador foi extremamente valorizada pelo comandante, que chegou a compará-lo com Cristiano Ronaldo, ídolo do futebol português:

-O que mais surpreendeu foi a humildade para treinar de forma silenciosa e demosntrar no treino. Às vezes falamos para o jovem: ganha sua vaga no treinamento. E aqui temos um exemplo de dentro, não precisamos olhar nas redes sociais um jogador do Real Madrid. É um exemplo, é importante. Não precisa ver Cristiano Ronaldo a distância, como treina - afirmou Zubeldía, durante coletiva de imprensa.

Luiz Gustavo, do São Paulo, em ação contra o Flamengo. Foto: Marco Miatelo/AGIF

Luiz Gustavo atuou em 14 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo titular em 12 delas. O volante registra 92% no acerto de passes curtos e 88% de aproveitamento em tentativas de passe no terço final. Além de influente na construção, o atleta possui média de 3.4 bolas roubadas por partida no Brasileirão e 1.5 interceptações ao jogo (líder do time na estatística).

Destaque na vitória contra o Flamengo, o jogador surpreendeu Zubeldía com a capacidade física.

-Quando cheguei, ele estava recuperando de lesão, fui vendo seu rendimento nos treinamentos, no aeróbico, apesar da idade, o rendimento físico dele nos treinos era de um jogador top, os metros por minutos, distância em alta intensidade.

Luiz Gustavo fez aniversário em julho de 2023 e por conta da idade avançada, o vínculo firmado com o Tricolor no início deste ano termina no final de 2024. Porém, é determinada uma ampliação automática de um ano caso o jogador entre em campo por pelo menos 45 minutos em 60% das partidas.

A meta ainda está longe de ser atingida, porém, existe a chance de Luiz Gustavo renovar com o São Paulo independentemente do gatilho contratual. Internamente, o desejo é de que o jogador prolongue a carreira na equipe.