Lucas fala sobre vaias e revela incômodo com campanha do São Paulo

O São Paulo empatou por 0 a 0 com o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado no MorumBis, o Tricolor segue invicto na competição, mas com apenas uma vitória nas primeiras sete rodadas. A torcida vaiou a equipe após o confronto.

Lucas Moura, que voltou a atuar pelo São Paulo após dez partidas, não escondeu a frustração com o resultado após o confronto. O meia admitiu um incômodo com a falta de vitórias e mostrou compreensão com a insatisfação do torcedor.

— O jogo foi bem difícil, contra uma equipe muito bem montada, que nos ofereceu bastante risco, aí tivemos algumas oportunidades para matar o jogo, não conseguimos. É normal essa insatisfação da torcida, a gente também está muito frustrado, acho que essa é a palavra, porque foi uma noite maravilhosa, o estádio foi maravilhoso, a torcida lotou estádio, era para a gente ter feito o melhor, conseguir os três pontos, mas infelizmente não aconteceu - disse o jogador em entrevista ao 'Premiere' ainda no gramado do MorumBis.

Lucas Moura voltou de lesão e entrou no decorrer da partida contra o Fortaleza (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Situação na tabela

Invicto no Brasileirão, com seis empates e uma vitória, o São Paulo ocupa a oitava colocação na classificação do torneio, fora da zona que dá vaga à Libertadores na próxima temporada. Lucas sobrou mais vitórias da equipe.

— Incomoda, né? Claro que a gente está sem perder também, mas a gente tem que pontuar mais, a gente tem que vencer. Acho que tem jogos aí que a gente tem performado bem, não tem conseguido os três pontos. Acho que é, claro, a gente não pode perder, mas alguns jogos a gente poderia ter ganhado. Acho que hoje era um exemplo disso — disse o meia do Tricolor.

O próximo jogo do São Paulo no Brasileirão será contra o Palmeiras, na Arena Barueri, com mando do rival. A partida está marcada para o domingo (11), às 17h30 (de Brasília). Antes disso, o Tricolor entra em campo para encarar o Allianza Lima, no Peru, na terça-feira (6), às 19h (de Brasília), pela Libertadores.