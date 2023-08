O São Paulo jogou mal e perdeu para a LDU (EQU) por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no estádio Casa Blanca. Os gols da LDU foram marcados por Jhojan Julio, logo aos três minutos de jogo, e Renato Ibarra, aos 25 minutos da primeira etapa. O gol do Tricolor foi marcado por Lucas Moura no fim da segunda etapa.