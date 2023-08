O San Lorenzo bateu o São Paulo por 1 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana no Nuevo Gasómetro. O gol foi marcado por Bareiro no segundo tempo. Os dois times voltam a se enfrentar no Morumbi na próxima quinta-feira (10), às 19h. Veja os melhores momentos no vídeo acima.