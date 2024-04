Vestiário do São Paulo tem Carpini abatido e silêncio da diretoria

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 18/04/2024 - 07:05 • São Paulo (SP)

Abatimento. Este foi o clima de Thiago Carpini e o vestiário do São Paulo após a derrota contra o Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão.

Com a pressão cada vez maior e diversos nomes de treinadores sendo especulados, Carpini concedeu a entrevista coletiva no Maracanã e ressaltou que enquanto nao receber nenhum comunicado, se sente respaldado.

Assim como foi na derrota contra o Fortaleza, a diretoria do São Paulo optou pelo silêncio e não se pronunciou sobre o futuro de Carpini. A única interação no vestiário foi cumprimentar os atletas e comissão técnica.

Vestiario de derrota, chateação. Conversa nenhuma, nao conversei com o presidente, executivo. Eles estiverem no vestiario, cumprimentando a mim e aos atletas, como sempre fazem. Nenhuma conversa fora disso. Se algo acontecer, nao era o momento para essa conversa. O ambiente foi de chateação por mais uma derrota do São Paulo - disse Carpini.

Com a derrota no Maracanã, o São Paulo perdeu as duas primeiras rodadas no Brasileirão, algo que não acontecia desde 1990. Caso nenhuma movimentação seja anunciada, Carpini segue como treinador para o duelo do Tricolor contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.