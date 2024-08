Escalação: São Paulo terá mudança no ataque para partida com o Nacional-URU

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 05:10 • São Paulo (SP)

Luis Zubeldía será obrigado a realizar ao menos uma mudança na escalação do São Paulo para o duelo com o Nacional, do Uruguai, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Diagnosticado com uma lesão no tendão da coxa esquerda, sofrida no clássico com o Palmeiras, Ferreira não participou das atividades com o restantes do elenco e será baixa para o duelo no Morumbis. A contusão, inclusive, deve afastar o jogador dos gramados por 12 semanas.

Mesmo sem o atacante, o técnico argentino deve manter o esquema tático adotado pelo Tricolor nos últimos compromissos. Com isso, Wellington Rato e Rodrigo Nestor aparecem como os favoritos para iniciar o duelo.

Recuperado de uma lesão muscular na posterior da coxa direita, Igor Vinícius retornou às atividades nesta semana e ser opção para a comissão técnica. A tendência, no entanto, é que o lateral comece entre os reservas.

Portanto, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Nacional-URU tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas e Luciano; Wellington Rato (Nestor) e Calleri.

Zubeldía será obrigado a modificar a escalação do São Paulo para o duelo contra o Nacional-URU (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Após empate sem gols na partida de ida, o São Paulo precisa de uma vitória contra o clube uruguaio, no Morumbis, para garantir vaga nas quartas de final da competição continental.