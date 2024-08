Veja números de Rafael, do São Paulo, em disputas por pênaltis em mata-matas

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 20/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O goleiro Rafael será uma peça fundamental no próximo jogo do São Paulo na Libertadores. Isso porque o time de Luís Zubeldía encara o Nacional-URU, nesta quinta-feira (22), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, e corre o risco de levar a decisão para os pênaltis. O primeiro confronto teminou empatado e sem gols.

É claro que, antes de levar a decisão para os pênaltis, é importante que Rafael não tenha sua meta vazada. No entanto, qualquer que seja o resultado de empate, será desta forma que a vaga às quartas de final será definida. A notícia boa é que o goleiro tricolor vem em uma fase segura sob as traves.

Esta é a segunda temporada de Rafael no time paulista. Apesar do pouco tempo de casa, o goleiro já disputou 20 jogos de mata-mata, sendo nove de ida e volta, entre Paulistas, Copas do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas e Supercopa do Brasil, saindo vitorioso em nove dessas decisões.

No quesito disputa por pênaltis em jogos eliminatórios, foram cinco decisões, sendo duas na atual temporada e três em 2023. E os números são os seguintes: o goleiro venceu duas disputas e perdeu três.

Neste ano, o São Paulo bateu o Palmeiras, por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal da Supercopa do Brasil, e perdeu para o Novorizontino, por 5 a 4, após empate por 1 a 1, pelas quartas de final do Paulistão.

Antes, em 2023, o Tricolor participou de três decisões por pênaltis: contra Água Santa, Sport e LDU. A primeira, pelo Estadual, eliminado nas quartas de final por 6 a 5, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. Contra o time pernambucano, pela Copa do Brasil, perdeu no tempo normal por 3 a 1, mas avançou graças ao placar de 5 a 3 nas cobranças. Por fim, nas quartas da Sul-Americana, uma derrota. O Tricolor, que venceu o jogo por 1 a 0, levou a decisão para os pênaltis, mas acabou derrotado por 5 a 4.

Para não depender dos pênaltis, basta uma vitória simples diante de sua torcida para que o São Paulo carimbe sua vaga nas quartas de final da Libertadores. Uma derrota simples, no entanto, elimina o time brasileiro e classifica os uruguaios. A partida será às 19h.