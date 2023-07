Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, o zagueiro Beraldo pode voltar a ser relacionado pelo São Paulo. Neste sábado (22), o Tricolor enfrenta o Cuiabá, fora de casa, pelo Brasileirão, com a possível presença do defensor. No entanto, as chances da volta dele ser como titular são baixas até por conta da sequência são-paulina durante o período de ausência do jogador.