Três motivos que fizeram Zubeldia ter o melhor início de um técnico do São Paulo no século

Publicada em 04/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Antes pressionada e preocupada pelo início de Thiago Carpini no comando do São Paulo, o torcedor Tricolor tem, há 10 jogos, motivos para sorrir. O motivo? Zubeldía, que possui o melhor início de um treinador no clube no século 21. Até o momento, o técnico tem oito vitórias e dois empates no comando da equipe.

Quem chegou perto dessa marca foi Cuca, em 2004. O treinador, na época, conquistou nove vitórias seguidas, mas perdeu o 10º para a LDU. Confira, nesta matéria, os motivos para o sucesso de Zubeldía!

Com um estilo de jogo próprio, o argentino juntou a fome com a vontade de comer. No Tricolor, usa, até agora, força e organização para alcançar os resultados.

Paz com a torcida do São Paulo e apoio dos jogadores

Além de ter se mostrado inteligente taticamente, o treinador também é justo em suas escalações. Joga quem está bem, usando uma meritocracia interessante na formação. Com a torcida, isso pega bem, mostrando que quem está em campo são aqueles que dão o máximo nos treinos.

Confiança e muito trabalho

É notável, também, a confiança que os jogadores possuem em campo, muito compartilhado pelo seu técnico. Não há, até o momento, medo de jogar e arriscar. Com isso, o Tricolor apresenta outros números interessantes no comando do Soberano: são 19 gols marcados e quatro gols sofridos.

