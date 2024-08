Torcedores do Nacional são detidos após confronto com Polícia Militar em jogo do São Paulo

Torcedores do Nacional se envolveram em confusão com a Polícia Militar durante o jogo diante do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/08/2024 - 22:48 • São Paulo (SP)

Torcedores do Nacional (Uruguai) entraram em confronto com a Polícia Militar durante o segundo tempo da vitória do São Paulo por 2 a 0, pelas oitavas de final da Libertadores. Durante a confusão, cadeiras e outros objetos foram arremessados no gramado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A confusão chegou a paralisar o jogo por cerca de sete minutos, após o segundo gol do Tricolor. Jogadores das duas equipes se aproximaram da confusão e pediram para que os torcedores parassem de brigar. Veja imagens da confusão no vídeo abaixo.

Após o jogo, o delegado do César Saad, do Drade (Delegacia de Repressão dos Delitos de Esporte), afirmou que 21 torcedores uruguaios foram identificados através das câmeras de segurança do estádio do Morumbi e detidos por conta da confusão.

- Está sendo registrada uma ocorrência. Eles vão responder por provocação de tumulto e lesão corporal. Vai ser arbitrada uma fiança que eles devem pagar para sair do país. E será comunicada à Conmebol o afastamento temporário deles em frequentar estádios de futebol.

Questionado se havia o envolvimento de alguma torcida uniformizada de clube brasileiro no confronto, Saad afirmou que foram recolhidos uma camisa e um boné de uma torcida uniformizada do Palmeiras. O delegado, no entanto, deixou claro que apenas torcedores uruguaios foram detidos.