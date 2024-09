Toca no Calleri… atacante tenta se livrar da seca de gols que vive no São Paulo

(Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 17/09/2024 - 12:47 • São Paulo (SP)

"Toca no Calleri que é gol". A música que a torcida do São Paulo está acostumada a cantar nos jogos para Calleri, deu uma leve pausa. Isso porque o atacante argentino tem sofrido com a seca de gols nos últimos jogos do Tricolor. Nas últimas dez partidas em que entrou em campo, o jogador foi às redes apenas três vezes, situação que não está acostumado a viver.

Calleri balançou as redes adversárias nas vitórias do São Paulo sobre Goiás (2 a 0), pela Copa do Brasil, Flamengo (1 a 0), pelo Brasileirão, e Nacional-URU (2 a 0), pela Libertadores, último duelo em que o argentino marcou, no dia 22 de agosto, no Morumbis.

Além dos dois últimos jogos do São Paulo na Libertadores e também nos dois da Copa do Brasil, neste período de poucos gols, Calleri esteve em campo pelo Brasileirão contra Fluminense (25ª rodada), Vitória (24ª), Palmeiras (23ª), Botafogo (19ª), Grêmio (17ª) e Atlético-MG (16ª), e passou em branco.

Apesar da ausência de gols recentemente, Calleri é o vice-artilheiro do time nesta temporada, com 13 gols em 42 jogos, atrás apenas de Luciano, que tem um tento a mais que o argentino até o momento.

Contra o Botafogo, nesta quarta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Calleri busca desequilibrar do lado Tricolor e balançar as redes no Nilton Santos. O duelo de volta, no Morumbis, será no dia 22, e definirá um dos semifinalistas do torneio continental.