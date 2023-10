> !QUE PAULADA! Nem o melhor roteirista seria capaz de desenhar uma jogada tão perfeita: Guilherme cobrou o escanteio aberto, em direção à segunda trave, e o lateral-esquerdo Hugo finalizou de primeira, no ângulo de Rafael. Um GOLAÇO do Goiás, para abrir o placar do jogo.



> !QUE LAMBANÇA! Atrás no placar, o São Paulo se colocou com mais jogadores no campo de ataque para tentar empatar a partida. Enquanto tentava iniciar um ataque, o volante Alisson acabou perdendo a bola para Morelli, que disparou em direção à área do São Paulo e só parou depois de baçançar as redes.



> !QUASE O TERCEIRO! Mais uma vez em jogada de escanteio, Higor Meritão cabeceou, a bola desviou em David e carimbou o travessão do São Paulo. Por pouco o Verdão não ampliava o placar.



> !TADEUS! Em uma das últimas chances do jogo, Erison recebeu a bola dentro da área e finalizou cruzado, no cantinho de Tadeu, que fez uma grande defesa e jogou a bola para escanteio.



> !OLÉ! Com o domínio do Goiás na reta final da partida, os torcedores presentes no Estádio da Serrinha sentiram confiança suficiente para entoar gritos de 'Olé' em provocaçao ao time do São Paulo.