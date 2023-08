O São Paulo volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Atlético-MG, no Morumbi, pela 18ª rodada do Brasileirão. Já o duelo de volta com o San Lorenzo está marcado para quinta-feira (10), às 19h, também no Morumbi. O Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal.