O São Paulo encerrou a preparação para encontrar o Santos, em clássico que acontece neste domingo (16), no estádio do Morumbi. O treino deste sábado (15) ainda não contou com Pablo Maia, que foi liberado no jogo contra o Palmeiras por conta do falecimento do pai. Além de Pablo Maia, Nathan também se ausentou, por um motivo parecido. A mãe do lateral faleceu nesta sexta-feira (14).