Sem fazer gol há um mês, Calleri tem marca impressionante pelo São Paulo em Libertadores

Atacante está na sua segunda passagem pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 10:30 • São Paulo (SP)

Buscando passar de fase na Libertadores, o São Paulo recebe o Botafogo, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Para chegar na semifinal, Calleri tem retrospecto favorável com a camisa tricolor na competição.

➡️ Quem passa na Libertadores? Relembre os 10 últimos jogos entre São Paulo x Botafogo

Calleri jogou duas Libertadores pelo São Paulo, nos anos de 2016 e 2024. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, o atacante marcou nove gols em 12 jogos e, naquele ano, o time chegou à fase semifinal da Libertadores. Nesta temporada, são quatro gols em sete jogos.

No total, são 13 gols marcados em 19 jogos. A média é de 0,68 por partida, um número 83% maior do que a média geral de Calleri no clube, que é de de 0,37, com 75 gols em 202 jogos.

Calleri já quebrou um recorde ao se tornar o estrangeiro com mais gols pelo São Paulo na Libertadores, quando superou o uruguaio Pedro Rocha, que marcou 10 gols pelo clube. Agora, o argentino busca igualar os maiores artilheiros do Soberano no torneio: Rogério Ceni e Luis Fabiano, ambos com 14 gols.

Somando todas as competições, Calleri tem 202 jogos pelo São Paulo, com 75 gols marcados e 20 assistências.

➡️ Ídolo do São Paulo vai atingir 450 jogos profissionais; veja mais números

Camisa Oficial São Paulo I 2024 Camisa Oficial São Paulo I 2024 Aproveite para garantir a camisa de 2024 do Tricolor. Todos os tamanhos disponíveis na FutFanatics! A partir de R$ 349,90

Apesar do histórico, Calleri está sem marcar desde o dia 22 de agosto. Na ocasião, marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 do São Paulo contra o Nacional, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores.

Inclusive, nas últimas seis partidas, foram apenas dois gols marcados pelo Tricolor. Por outro lado, a defesa paulista foi vazada seis vezes neste período.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo