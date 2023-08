O lateral-esquerdo Caio Paulista será desfalque do São Paulo nos próximos jogos. O jogador sofreu uma lesão (estiramento) na parte posterior da coxa direita. Assim, pelo menos nos dois próximos desafios do Tricolor, a expectativa é que Welington esteja entre os titulares contra o Flamengo e contra o Corinthians, pelo Brasileiro e pelas decisões na Copa do Brasil.