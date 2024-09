Seca no ataque: São Paulo enfrenta sequência sem gols e vitórias fora de casa

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo se prepara para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (15), em busca de uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Para isso, a equipe comandada por Luis Zubeldía precisará melhorar o desempenho fora de casa.

A última vitória do time fora de seus domínios foi contra o Atlético-PR, na 14ª rodada do Brasileiro. Desde então, foram três derrotas e quatro empates, entre jogos do campeonato, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Esse cenário revela também um outro grande problema: a falta de gols.

Nesses últimos sete jogos longe do MorumBis, o São Paulo só marcou duas vezes, uma com Luciano, na derrota para o Palmeiras, e outra com Lucas Moura, na derrota para o Atlético-MG.

Se analisarmos os números do São Paulo no Brasileiro, o artilheiro do Tricolor na competição é Luciano, com 7 gols. Em seguida estão Lucas Moura, Calleri e Ferreira com 5 gols cada. A terceira colocação fica com André Silva, que balançou as redes 4 vezes, e em quarto, aparecem empatados Alisson e Erick com um gol cada.

Calleri é um dos artilheiros do time no Brasileirão. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Apesar do primeiro da lista não ter aparecido entre os titulares nos últimos jogos, sem tem entrado em campo no decorrer das partidas. Já Lucas e Calleri seguem firme entre os onze. Zubeldía precisará pensar em como solucionar o problema com o ataque de sua equipe, que em muitos momentos consegue controlar o jogo e até ter boas chances de marcar, mas não vê essas oportunidades se tornaram números no placar.

Vale lembrar, que a melhora do desempenho ofensivo precisa acontecer o mais rápido possível, já que, depois do confronto com o Cruzeiro, o São Paulo terá mais um jogo importante fora de casa: o primeiro jogo das quarta de final da Libertadores contra o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro.