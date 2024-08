São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

São Paulo recebe o Vitória no Morumbis neste domingo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:00 • São Paulo

São Paulo e Vitória se enfrentam neste domingo (25), pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O Tricolor busca um lugar no G4 enquanto o Leão tenta se distanciar da zona do rebaixamento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre São Paulo e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Vitória

24ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

São Paulo (Técnico: Luís Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Welington; Luiz Gustavo (Marcos Antônio) e Bobadilla; Lucas, Wellington Rato e Michel Araújo; Calleri (André Silva).

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.