Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e hora: quinta-feira, 2 de outubro de 2023, às 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO/Fifa)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ/ Fifa)

Onde assistir: Premiere, SporTV no tempo real do Lance!