São Paulo vence Atlético-GO com time reserva e encosta no G4 do Brasileirão

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 18:10 • São Paulo (SP) • Atualizada em 11/08/2024 - 20:36

Com os reservas em campo, o São Paulo derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 neste domingo (11), no Morumbis, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O atacante André Silva, aos 14 minutos da primeira etapa, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, a equipe comandada por Luis Zubeldía sobe provisoriamente para a quinta colocação, com 38 pontos conquistados. Já os visitantes permanecem na lanterna da competição, com apenas 12.

Zubeldía suspenso

Após receber cartão amarelo por reclamação nos minutos finais da primeira etapa, Zubeldía está suspenso para o duelo com o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O que vem por aí?

Na próxima quinta-feira (11), o São Paulo enfrenta o Nacional, do Uruguai, fora de casa, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Dragão, por sua vez, recebe o Internacional no domingo (18), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 1 x 0 Atlético-GO

22ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

GOL: André Silva (São Paulo)

ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zulbeldía)

Jandrei; João Moreira, Ferraresi, Sabino e Patryck; Marcos Antonio e Liziero; Wellington, Nestor e Araújo; André Silva.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney e Baralhas; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Shaylon; Derek