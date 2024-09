São Paulo traça estratégia para ter jogadores convocados de volta a tempo de jogo decisivo

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 10/09/2024 - 04:50 • São Paulo (SP)

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (9) para dar sequência à preparação para um dos jogos de grande importância para o clube na temporada. Na quinta-feira (12), o Tricolor vai à Arena MRV, em Minas Gerais, enfrentar o Atlético-MG pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No momento, porém, a equipe se prepara sem quatro jogadores que estão atuando por suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo. São eles: Lucas, pelo Brasil; Ferraresi, pela Venezuela; Bobadilla, pelo Paraguai, e Méndez, pelo Equador.

As quatro seleções entram em campo na terça-feira (10). O Equador entra em campo às 18h contra o Peru. A Venezuela enfrenta o Uruguai às 19h. Já Brasil e Paraguai jogam às 21h45, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Ainda não é possível afirmar se Zubeldía terá todos esses atletas à disposição para a partida decisiva.

Bobadilla, por exemplo, gera preocupação. O volante sofreu uma contratura na panturrilha no jogo entre Uruguai e Paraguai, disputado na sexta-feira (6), e se tornou dúvida para o jogo contra o Brasil. Se o jogador não se recuperar a tempo por virar desfalque para o Paraguai e para o São Paulo.

+ Titular no meio-campo do São Paulo, Bobadilla vira dúvida na decisão da Copa do Brasil

O time viajará para Belo Horizonte na quarta-feira (11) a tarde. Se estiver bem, a previsão do clube é Bobadilla chegue logo no início da tarde de quarta em São Paulo e siga com a equipe para a viagem.

Já Lucas volta ao Brasil logo após o jogo da seleção brasileira e deve chegar às 2h30 da manhã de quarta. Dependendo do aproveitamento na seleção, o meia pode ou não treinar com a equipe pela manhã e seguir viagem com o grupo para Belo Horizonte.

Ferraresi, porém, volta da Venezuela somente na quinta-feira (12), dia do jogo do São Paulo, pela manhã. Então, ainda não há uma definição se o time conseguirá ou não contar com o atleta.

O Tricolor vai à Arena MRV em busca de reverter o placar negativo do primeiro jogo, quando perdeu por 1 a 0, no MorumBis. O time paulista precisará vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou de pelo menos um gol para levar o jogo para os pênaltis.