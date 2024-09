Titular no meio-campo do São Paulo, Bobadilla vira dúvida na decisão da Copa do Brasil

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 09/09/2024 - 04:20 • São Paulo (SP)

O São Paulo pode ter uma dor de cabeça que não esperava para o próximo compromisso, justamente na partida decisiva contra o Atlético-MG, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. O volante paraguaio Damián Bobadilla sofreu contratura na panturrilha no duelo Uruguai 0 x 0 Paraguai e se tornou dúvida para o jogo de terça-feira, contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Assunção.

O jogador sentiu o problema físico e pediu para sair no final da partida, e a informação do incômodo foi confirmada pelo técnico da seleção paraguaia, o argentino Gustavo Alfaro.

– Ele disse que sentiu uma contratura na panturrilha e que incomodava para correr. Foi uma carga na panturrilha pelo próprio calor da partida e pelo que foi o jogo – contou o treinador do Paraguai.

Bobadilla é titular no meio-campo do São Paulo, que utiliza o paraguaio e Luiz Gustavo como volantes. Se o jogador for confirmado como baixa na equipe de Luis Zubeldía, a tendência é que Marcos Antônio seja titular contra o Galo, na Arena MRV, já que o novo reforço da posição, Santiago Longo, ainda não pode atuar.

A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil está marcada para quinta-feira (12), às 21h45m, em Belo Horizonte. Para avançar, o Tricolor precisará tirar a diferença do primeiro jogo, quando perdeu por 1 a 0. O time paulista precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga, já que uma vitória simples levaria a decisão para os pênaltis. O empate, no entanto, classifica o time mineiro.