O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Cuiabá pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Em busca de chegar ao G4 e garantir participação na Libertadores de 2025, São Paulo precisa evitar a sequência ruim do primeiro turno do Brasileirão. Após perder para o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado (6), na Arena Pantanal, o Tricolor entrará em campo para a próxima rodada do campeonato contra o Vasco, que goleou o clube paulista no confronto do turno.

➡️Em noite de ‘lei do ex’, São Paulo perde em Cuiabá e volta a sofrer

Ainda nas primeiras rodadas do Brasileirão, o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá no Morumbi. Em sequência, foi até o Rio de Janeiro, em São Januário, enfrentar o Vasco e acabou sofrendo uma das piores derrotas da temporada. O Cruz-Maltino goleou por 4 a 1.

Na época, o São Paulo ainda estava vivo nas três competições - Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores - e vinha de resultados positivos, já que não perdia há 13 jogos. Agora, a situação é bem diferente, mas não a favor do Tricolor.

Nas últimas nove partidas, o clube paulista acumulou quatro derrotas, três empates e apenas duas vitórias, além de ter sido eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Agora, o São Paulo precisa vencer a pressão que começa a crescer sobre o técnico Zubeldía e o elenco, para que o passado não se repita.

Para o jogo com o Vasco, o comandante tricolor terá o retorno de dois jogadores decisivos, que foram baixas contra o Cuiabá: o zagueiro Alan Franco e o centroavante Jonathan Calleri; suspensos pelo terceiro amarelo. Vale lembrar que, embora importantes para o clube paulista, ambos estavam presentes na goleada do primeiro turno.

Calleri estave suspenso no duelo contra o Cuiabá pelo terceiro cartão amarelo. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O desempenho não vem sendo bom, e Zubeldía entende que melhorias são necessárias para conquistar boa colocação na tabela do Brasileirão. Em entrevista coletiva, após a derrota deste sábado (5), o técnico argentino falou sobre o futuro no torneio.

– O Brasileirão é tratar de tirar vantagem de pequenas coisas. Não há muita diferença entre um time e outro. Todos jogamos por algo. Serão difíceis os jogos para terminar o campeonato. Claro que temos que melhorar, claro que temos que corrigir coisas. Claro. De jogo a jogo, temos que corrigir e melhorar, sem mistério – comentou Zubeldía.

No duelo seguinte, o São Paulo receberá o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já que haverá shows do cantor Bruno Mars no Morumbi. O confronto será às 21h45m (de Brasília), no dia 16 de outubro, logo após a Data Fifa.