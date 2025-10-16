São Paulo terá novos desfalques contra o Grêmio pelo Brasileirão

O São Paulo informou na noite desta quarta-feira (15) que a equipe terá novos desfalques para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. O jogo acontece na Arena do Grêmio e a equipe viajou às vésperas do confronto.

continua após a publicidade

O lateral-direito Cédric teve uma fratura no dedão do pé direito diagnosticada. Enquanto isso, Enzo Díaz apresentou um quadro de dores no quadril. Pablo Maia cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, e por conta disso, também não viajou como elenco.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além do trio, Damián Bobadilla não será relacionado. O jogador estava convocado pela seleção do Paraguai e não retornou a tempo. Deve voltar para o final de semana, quando a equipe encara o Mirassol.

continua após a publicidade

Cédric Soares sofreu uma fratura no pé (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Quem são os desfalques do São Paulo contra o Grêmio?

Além dos nomes citados anteriormente, o São Paulo não contará com Oscar, Luan, Rafael Tolói, Ryan Francisco, Calleri e André Silva, todos no departamento médico.

➡️ Oscar acumula baixas no São Paulo e ultrapassa números de lesões na China

Atualmente, o time gaúcho é o 13° colocado do Brasileirão, com 33 pontos, enquanto o paulista está mais à frente, na oitava posição na tabela de classificação, com 38.

continua após a publicidade

A sequência é extremamente importante para o São Paulo. A equipe tem como meta encerrar a temporada no G6, buscando a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Eliminado do continental e da Copa do Brasil, o Brasileirão se tornou o único compromisso da equipe.

No domingo, enfrenta o Mirassol. No dia 25 de outubro, na próxima semana, volta ao Morumbis para encarar o Bahia. Os próximos três adversários vivem metas parecidas nesta temporada.