São Paulo inicia sequência difícil após Data Fifa por briga pelo G6; veja provável escalação
Tricolor vai a Porto Alegre encarar o Grêmio, nesta quinta-feira (16), pelo Brasileirão
O São Paulo busca embalar novamente em busca de uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, e o primeiro desafio após a Data Fifa será contra o Grêmio, nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada da competição.
A sequência de desafios será dura, já que após esta partida, os adversários serão o Mirassol, quarto colocado e fora de casa, Bahia, sexto colocado e no Morumbis, Vasco, em São Januário, e Flamengo, vice-líder e no Maracanã.
O duelo contra o time gaúcho colocará à prova a equipe de Hernán Crespo, que convive com uma série de jogadores no departamento médico. O último a retornar com lesão foi Oscar, mas o Tricolor ainda tem Rafael Tolói, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco.
Neste momento do Brasileirão, o São Paulo tem 38 pontos e ocupa a oitava posição na tabela. Caso vença fora de seus domínios, o time paulista pode colar no G6, já que o Bahia, sexto colocado, tem 43 pontos, mas ainda entra em campo nesta rodada.
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano.
