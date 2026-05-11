Roger Machado pode ser demitido? Entenda a situação do São Paulo

Roger Machado deve seguir como treinador do São Paulo. Mesmo após a derrota no clássico e independentemente do resultado contra o Juventude, a informação que circula nos bastidores é de que o técnico será mantido, ao menos por enquanto, até a pausa para a Copa do Mundo.

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A pressão ainda existe, inclusive por parte de alguns conselheiros que discordam da forma como Roger Machado foi contratado. Grupos de torcedores, que não se identificam como ligados a organizadas, também realizaram um pequeno protesto na porta do SuperCT durante a noite, após a derrota para o Corinthians.

Mesmo com o resultado negativo, o São Paulo deve manter Roger Machado no cargo. O treinador completou dois meses de trabalho à frente da equipe. Além disso, fatores financeiros, como uma multa rescisória, também entram na discussão. O Tricolor ainda acerta valores com ex-treinadores, como Zubeldía e Crespo.

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(Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Suposto áudio vazado de Harry Massis abre situação de Roger

Harry Massis teve um suposto áudio vazado no qual abriu sobre a situação de Roger Machado. O áudio foi divulgado pela ESPN. Nele, o presidente teria explicado sobre essa questão financeira envolvendo as multas dos treinadores do clube.

- Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro - disse no suposto áudio.

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Visão de Roger Machado sobre pressão

Roger Machado abriu o jogo sobre pressão. No momento, não há uma discussão sobre uma possível demissão. O São Paulo deve seguir com a programação para a decisão da Copa do Brasil, na quarta-feira. Na coletiva de imprensa, após o jogo, Roger falou sobre a pressão que está sofrendo. Em uma resposta forte, disse que estava consciente que esta pressão começou antes mesmo da sua chegada.

- Não me sinto, mas sei que estou pressionado desde antes de chegar. Esses dois meses têm sido de concentração diária em busca de melhorias e para mostrar o futebol que o torcedor do São Paulo deseja, com mais regularidade nos jogos, para ter menos instabilidade em uma competição que pode apresentar circunstâncias que nem sempre estão no seu controle - destacou.