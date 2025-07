Luciano comenta sobre função em campo no São Paulo: ‘Eu sempre quero jogar’

O atacante Luciano foi o grande destaque do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no último sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor dos dois gols da partida, ele também exerce um papel de liderança dentro de campo.

continua após a publicidade

O jogador está no Tricolor desde 2022 e agora busca mais espaço com o recém-chegado Hernán Crespo. Questionado na zona mista se é um homem de confiança do novo técnico do São Paulo, Luciano respondeu apenas que todos os jogadores do elenco possuem esse status.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O camisa 10 já marcou quatro vezes em Majestosos. Atualmente, se isolou como o maior assistente do elenco, com 29 passes para gol, superando Calleri, que deu 27 assistências nesta temporada. Além disso, é o atleta com mais gols pelo clube: 96 gols em 294 partidas.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva após o duelo diante do Red Bull Bragantino, na semana passada, o técnico Crespo destacou o fato de Luciano ser "anárquico". O atacante comentou sobre a liberdade que tem para flutuar entre o meio e o ataque.

— Eu tenho essa característica, né? Eu não consigo ficar quieto ali no ataque, mas é ali que eu sou mais perigoso. Ele falou e ele tá certo! Espero que ele continue me dando sequência pra jogar e ser feliz — disse o jogador.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo define a programação da semana

No São Paulo desde 2020, Luciano soma 294 jogos e 96 gols com o Tricolor. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luciano também falou sobre o fato de ter atuado, em muitas oportunidades, como meia. No ano passado, perdeu espaço no time comandado por Luis Zubeldía. Em 2025, soma 31 jogos e 10 gols.

— Eu sou atacante, mas quando troca o comando, o treinador usa um esquema... eu vou jogar onde? Se o treinador me coloca pra jogar de meia, vou fazer o quê? Falar que não, que não vou jogar? Eu sempre quero jogar. É claro que eu sou atacante. O Diniz me trouxe pra cá e eu joguei de atacante. Mas, como eu falei, se o treinador disser: “Luciano, você tem que jogar de zagueiro”, eu vou fazer o quê? Falar que não? Às vezes, eu sou muito criticado por isso. “Ah, porque o Luciano é o dono do time, não sai do time...” Todo mundo tem que entender que não é assim — desabafou Luciano.

➡️ Luciano comenta importância da vitória no clássico e responde se já se considera ídolo do São Paulo

Gols de Luciano no Majestoso:

19.07.2025 - São Paulo 2 x 0 Corinthians - Morumbis - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

25.07.2023 - Corinthians 2 x 1 São Paulo - Neo Química Arena - semifinal da Copa do Brasil

29.01.2023 - São Paulo 1 x 2 Corinthians - Morumbis - Campeonato Paulista

02.05.2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo - Neo Química Arena - Campeonato Paulista

Números pelo SPFC:

292 jogos (222 titular)

95 gols

28 assistências

159 minutos para participar de gol

0.8 passes decisivos por jogo

43 grandes chances criadas

2.1 finalizações por jogo (0.8 no gol)

45% conversão de grandes chances

0.8 dribles certos por jogo

52% eficiência nos duelos

1.5 faltas sofridas por jogo

5 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 7.07