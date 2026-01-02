São Paulo se reapresenta para pré-temporada e reforço marca presença no CT

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (2) para as primeiras atividades do ano. A pré-temporada do Tricolor inicia nove dias antes do primeiro compromisso do time principal em 2026, que será diante do Mirassol, dia 11 de janeiro, na estreia do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Nas redes sociais, o clube publicou algumas imagens do encontro dos atletas nas instalações do SuperCT. Entre eles, o meia Danielzinho apareceu em uma das fotos ao lado do volante Marcos Antônio. O jogador foi o primeiro e único reforço anunciado pelo São Paulo até então, após acertar sua saída do Mirassol, onde foi um dos destaques da grande temporada da equipe do interior paulista. O jogador chegou de graça após o fim do vínculo com o Leão Caipira.

Em outras fotos publicadas pelo perfil oficial do São Paulo, aparecem Luciano, Sabino, Cédric Soares, além dos atacantes Calleri e André Silva e o volante Hugo Fernandes. O trio está entre os jogadores que sofreram com lesões graves no joelho em 2025 e ficaram de fora de parte da temporada passada. Os atletas seguem em recuperação, cada um seguindo o planejamento de etapas até o retorno aos gramados, mas há a expectativa de reforçarem o elenco ainda no começo deste ano.

continua após a publicidade

Marcos Antônio e Danielzinho, novo reforço do São Paulo, se reapresentaram no SuperCT. (Foto: Rubens Chiri e Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo tem calendário apertado em 2026

O São Paulo, assim como os outros clubes da Série A, terão uma temporada atípica em 2026, com uma sequência pesada de partidas já na largada da temporada. Além da antecipação das datas dos estaduais, que começarão na segunda semana de janeiro, o Brasileirão também estreia neste primeiro mês.

Entre a estreia no Paulistão contra o Mirassol e a primeira rodada do Brasileirão, que será contra o Flamengo, são pouco mais de 15 dias de distância. Na sequência do estadual, o Tricolor enfrenta o São Bernardo, no Morumbis, Corinthians, fora de casa, Portuguesa, em casa novamente, e terá mais um clássico na 5ª rodada, diante do Palmeiras.

continua após a publicidade

O Campeonato Brasileiro começará enquanto o estadual está sendo disputado. Além das competições a nível Brasil, o São Paulo terá a disputa da Sul-Americana neste ano, que está marcada para começar no dia 8 de abril.