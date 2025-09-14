menu hamburguer
São Paulo reencontra o Botafogo no Morumbis e duelo abre ‘maratona decisiva’ para o elenco

Tricolor teve duas semanas para se preparar para sequência importante da temporada

Allan Franco jogador do Sao Paulo disputa lance com Igor Jesus jogador do Botafogo durante partida no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
imagem cameraAllan Franco jogador do Sao Paulo disputa lance com Igor Jesus jogador do Botafogo durante partida no estádio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
04:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quase um ano após o último São Paulo x Botafogo no Morumbis, que terminou com uma frustrante eliminação para o alvinegro na Libertadores 2024, o Tricolor volta a enfrenta o rival carioca em sua casa, em jogo que abre uma sequência decisiva na temporada deste ano. Isso porque o jogo do Brasileirão é seguido da disputa das quartas da copa continental e de um clássico com o Santos fora de casa.

Mais uma vez, o confronto com o Botafogo pode marcar uma virada de chave na temporada do São Paulo. Se no ano passado a queda na Libertadores veio ao mesmo tempo da eliminação na Copa Do Brasil, nesse ano uma vitória pelo Brasileirão enche o elenco de confiança para os compromissos da sequência. Principalmente pelo tempo de preparação que antecedeu à maratona.

Em 12 dias, o São Paulo fará quatro partidas, tempo mais curto do que o período sem jogo que a equipe de Crespo teve durante a pausa pra Data Fifa e disputa da Copa do Brasil. O último jogo foi no dia 30 de agosto contra o Cruzeiro, também pelo pelo Brasileirão, quando foi derrotado por 1 a 0.

Quatro dias depois, entra em campo contra a LDU pela Libertadores fora de casa, o que significa que entre a recuperação do jogo deste domingo e ajustes para o compromisso contra os equatorianos, o São Paulo viajará até Quito para a partida da copa continental. Depois, três dias separam do clássico na Vila Belmiro contra o Santos, que vive má fase, mas tem no retrospecto recente uma vitória como mandante contra o Tricolor.

Para fechar a maratona, o São Paulo terá quatro dias para se preparar para o jogo contra a LDU na volta das quartas de final, no Morumbis. O clube tenta voltar a uma semifinal de Libertadores após quase uma década sem disputar a fase da competição, o que indica que Crespo terá os duelos como prioridade e aproveitar os jogos do Brasileirão para fazer trocas. As estreias pendentes no elenco, Rafael Tolói, Maílson e Rigoni, serão essenciais para a rodagem do onze inicial do treinador.

Em relação à provável escalação, Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo devem aparecer entre os titulares. Marcos Antônio surge como uma opção para brigar pela vaga no meio e Gonzalo Tapia e Dinenno são peças disponíveis para o ataque.

Pablo Maia, do São Paulo, comemora seu gol contra o Atlético-MG no Morumbis
No último jogo em casa, o São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Foto: Marlon Costa/AGIF

'Quarteto mágico' do São Paulo 100% ausente

O São Paulo não terá nenhum dos quatro principais nomes do ataque em campo contra o Botafogo. Oscar, Lucas, Calleri e Luciano são desfalques e ainda não conseguiram protagonizar com a camisa tricolor aquilo que se esperava quando o clube investiu para ter um sistema ofensivo de peso.

Os três primeiros seguem em tratamento de lesão e não têm data definida para retornar, enquanto Luciano não joga por suspensão. Ferreira será a grande esperança de gols da equipe no confronto de logo mais. Crespo deve manter a formação com três zagueiros e usará mais um nome para jogar ao lado do camisa 11 no ataque são-paulino.

Crespo também pode promover a estreia de Rafael Tolói na zaga e o defensor ítalo-brasileiro contará com Alan Franco como companheiro de setor, além de um terceiro nome a ser definido pelo comandante argentino. Sabino, zagueiro canhoto, e Ferraresi, destro, disputam a vaga na linha de zaga. Como alas, Enzo Díaz retorna após suspensão contra o Cruzeiro e Cédric segue como titular

