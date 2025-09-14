São Paulo reencontra o Botafogo no Morumbis e duelo abre ‘maratona decisiva’ para o elenco

Quase um ano após o último São Paulo x Botafogo no Morumbis, que terminou com uma frustrante eliminação para o alvinegro na Libertadores 2024, o Tricolor volta a enfrenta o rival carioca em sua casa, em jogo que abre uma sequência decisiva na temporada deste ano. Isso porque o jogo do Brasileirão é seguido da disputa das quartas da copa continental e de um clássico com o Santos fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Mais uma vez, o confronto com o Botafogo pode marcar uma virada de chave na temporada do São Paulo. Se no ano passado a queda na Libertadores veio ao mesmo tempo da eliminação na Copa Do Brasil, nesse ano uma vitória pelo Brasileirão enche o elenco de confiança para os compromissos da sequência. Principalmente pelo tempo de preparação que antecedeu à maratona.

Em 12 dias, o São Paulo fará quatro partidas, tempo mais curto do que o período sem jogo que a equipe de Crespo teve durante a pausa pra Data Fifa e disputa da Copa do Brasil. O último jogo foi no dia 30 de agosto contra o Cruzeiro, também pelo pelo Brasileirão, quando foi derrotado por 1 a 0.

continua após a publicidade

Quatro dias depois, entra em campo contra a LDU pela Libertadores fora de casa, o que significa que entre a recuperação do jogo deste domingo e ajustes para o compromisso contra os equatorianos, o São Paulo viajará até Quito para a partida da copa continental. Depois, três dias separam do clássico na Vila Belmiro contra o Santos, que vive má fase, mas tem no retrospecto recente uma vitória como mandante contra o Tricolor.

Para fechar a maratona, o São Paulo terá quatro dias para se preparar para o jogo contra a LDU na volta das quartas de final, no Morumbis. O clube tenta voltar a uma semifinal de Libertadores após quase uma década sem disputar a fase da competição, o que indica que Crespo terá os duelos como prioridade e aproveitar os jogos do Brasileirão para fazer trocas. As estreias pendentes no elenco, Rafael Tolói, Maílson e Rigoni, serão essenciais para a rodagem do onze inicial do treinador.

continua após a publicidade

Em relação à provável escalação, Cédric, Pablo Maia, Alisson, Rodriguinho e Enzo devem aparecer entre os titulares. Marcos Antônio surge como uma opção para brigar pela vaga no meio e Gonzalo Tapia e Dinenno são peças disponíveis para o ataque.

No último jogo em casa, o São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Foto: Marlon Costa/AGIF

'Quarteto mágico' do São Paulo 100% ausente

O São Paulo não terá nenhum dos quatro principais nomes do ataque em campo contra o Botafogo. Oscar, Lucas, Calleri e Luciano são desfalques e ainda não conseguiram protagonizar com a camisa tricolor aquilo que se esperava quando o clube investiu para ter um sistema ofensivo de peso.

Os três primeiros seguem em tratamento de lesão e não têm data definida para retornar, enquanto Luciano não joga por suspensão. Ferreira será a grande esperança de gols da equipe no confronto de logo mais. Crespo deve manter a formação com três zagueiros e usará mais um nome para jogar ao lado do camisa 11 no ataque são-paulino.

Crespo também pode promover a estreia de Rafael Tolói na zaga e o defensor ítalo-brasileiro contará com Alan Franco como companheiro de setor, além de um terceiro nome a ser definido pelo comandante argentino. Sabino, zagueiro canhoto, e Ferraresi, destro, disputam a vaga na linha de zaga. Como alas, Enzo Díaz retorna após suspensão contra o Cruzeiro e Cédric segue como titular