São Paulo recebe premiação milionária com classificação na Copa do Brasil

São Paulo assegurou premiação milionária por classificação às quartas de final da Copa do Brasil (Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 22:14 • São Paulo (SP)

Com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo garantiu R$ 4,515 milhões em relação ao valor pago pela CBF aos oito melhores clubes da competição. O Tricolor aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase.

No total, o Soberano arrecadou R$ 7,98 milhões na competição somando as duas classificações no torneio. O clube estreou no mata-mata na 3ª fase, em que derrotou o Águia de Marabá antes de enfrentar o Goiás.

O São Paulo aguarda o sorteio da próxima fase, que deve ser realizado na sede da CBF, para conhecer detalhes das quartas de final. Os confrontos da Copa do Brasil devem acontecer entre o fim de agosto e a primeira quinzena de setembro após a Data Fifa.

Com a classificação, a equipe de Luis Zubeldía volta a focar no Brasileirão, onde encara o Atlético-GO, no domingo (11). Na próxima semana, o Tricolor tem compromisso pelas oitavas de final da Libertadores.