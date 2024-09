Foto: São Paulo FC







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo vai em busca de um resultado positivo contra o Botafogo com uma possível mudança no setor ofensivo. O jovem William Gomes pode ganhar uma vaga no ataque titular de Luis Zubeldía neste duelo de ida das quartas de final da Libertadores, marcado para às 21h30, nesta quarta-feira (18), no Nilton Santos.

O jovem de 18 anos marcou o gol da vitória do Tricolor contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão, quando o time reserva foi escalado para o jogo. Apesar de não entrar em todos os jogos, William Gomes vem, aos poucos, conquistando seu espaço pelas boas apresentações. Caso a vaga se concretize, a tendência é que Luciano vá para o banco de reservas.

A possibilidade é que William Gomes atue pelo lado esquerdo do ataque, que deve contar com Wellington Rato do outro lado, além de Lucas Moura pelo meio e de Calleri, centroavante do Tricolor.

A provável escalação do São Paulo tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

Em contrapartida, Zubeldía deve ter duas baixas: Nestor trata uma torção no tornozelo direito, enquanto Liziero sente dores no adutor da coxa esquerda.