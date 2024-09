São Paulo planeja pedir anulação do jogo com Fluminense após polêmica no VAR

Paulo Cesar Zanovelli teve arbitragem polêmica no jogo entre Fluminense e São Paulo (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 16:44 • São Paulo (SP)

O São Paulo planeja pedir a anulação da partida contra o Fluminense, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo a "Folha de S. Paulo". O motivo seria a polêmica envolvendo a arbitragem e o VAR no gol marcado por Kauã Elias, pela equipe de Mano Menezes.

O clube entende que Paulo Cesar Zanovelli deixou de cumprir uma regra do jogo no confronto disputado no Maracanã. Por conta disso, o Tricolor acionará o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nos próximos dias.

Relembre o caso

Aos 30 minutos da etapa inicial, Calleri e Thiago Santos disputavam uma bola no campo de defesa do Fluminense. O árbitro viu uma falta do argentino no brasileiro, mas optou pela lei da vantagem. No entanto, Thiago Silva colocou a mão na bola para cobrar a falta e deu início a jogada que originou o gol.

Em áudio divulgado pela CBF da conversa entre a equipe do VAR e Paulo Cesar Zanovelli, o árbitro foi flagrado se contradizendo enquanto avaliava a jogava no monitor. O lance gerou uma revolta imediata entre os atletas do São Paulo.

– Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)? - disse o árbitro antes de confirmar o gol do Fluminense.

Segundo o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), uma partida pode ser anulada caso uma regra do futebol não seja cumprida pelo árbitro. Esse é o entendimento do Tricolor em busca de um novo jogo, embora uma reversão seja vista com muita dificuldade.