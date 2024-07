Foto: Gabriel Machado/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, acabou de cumprir suspensão, voltou para a vitória do Tricolor sobre o Furacão pela 14ª rodada do Brasileirão, e será baixa novamente, já que foi expulso na Ligga Arena. E não para por aí. Os atacantes Calleri e Ferreirinha, que vêm decidindo os jogos do time, receberam o terceiro amerelo e também não entram em campo na próxima rodada, contra o RB Bragantino, no sábado, no Morumbis. O auxiliar técnico Maxi Cuberas é outro que está fora.

Zubeldía, que já tinha cartão amarelo na partida contra o Furacão, ultrapassou os limites da área técnica e acabou expulso.

Calleri, por sua vez, tomou um cartão amarelo no segundo tempo do jogo após discutir com o zagueiro Kaíque Rocha, enquanto Ferreirinha foi advertido no momento de sua substituição, já que demorou a sair para dar lugar a André Silva.

As opções da comissão técnica do São Paulo para a partida em casa são três: Luciano, que retorna de suspensão e pode fazer a função do camisa 9, ou André Silva. Para a vaga de Ferreirinha, Rodrigo Nestor deve ser o escolhido.

O Tricolor engatou a terceira vitória seguida no Nacional e, com 24 pontos, entrou no G4. A partida contra o Massa Bruta sofreu alteração no horário, e será às 20h.